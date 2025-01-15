Premier Lig'de 21. hafta mücadelesinde Liverpool, deplasmanda Nottingham Forest'a konuk oldu.
Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi. Maçta goller, 8. dakikada Wood ve 66. dakikada Jota'dan geldi.
NOTTINGHAM MAÇ FAZLASIYLA 2.LİGE YÜKSELDİ
Bu sonuçla birlikte Liverpool 47, Nottingham ise 41 puana yükseldi. Liverpool liderliğini sürdürürken, Nottingham Forest maç fazlasıyla 2. sırada yer aldı.
Premier Lig'in 22. haftasında Liverpool, Brentford'a konuk olacak. Nottingham Forest ise aynı haftada Southampton'ı konuk edecek.