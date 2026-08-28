Avrupa'nın üç numaralı futbol organizasyonunun lig aşaması kuraları, Monako'daki Grimaldi Forum'da çekildi. Beşiktaş'ın eski futbolcusu Metin Tekin, kura çekimini gerçekleştirdi.

Organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek Trabzonspor, lig aşamasında Freiburg (Almanya), Kızılyıldız (Sırbistan), KuPS (Finlandiya), Hearts (İskoçya), Jablonec (Çekya) ve CSKA Sofya (Bulgaristan) karşılaşacak.

Bordo-mavili takım, sahasında Freiburg, Hearts ve Jablonec, deplasmanda Kızılyıldız, KuPS ve CSKA Sofya ile karşı karşıya gelecek.

Konferans Ligi finali, 2 Haziran Çarşamba Beşiktaş'ın sahası Tüpraş Stadı'nda oynanacak.