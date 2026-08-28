İskele’de spor camiası, hayatını kaybeden değerli isimleri anmak amacıyla düzenlenecek “Merhumlar Anı Turnuvası” nda bir araya geliyor.

Turnuvada DND Larnaka Gençler Birliği ile Yeni Boğaziçi D.S.K. karşı karşıya gelecek.

29 Ağustos Cumartesi günü saat 17.30’da, İskele Cumhuriyet Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma, sportif rekabetin yanı sıra hayatını kaybeden spor insanlarını ve camianın değerlerini anma amacı taşıyor.