Almanya Federal Meclisi Milletvekili Maximilian Krah, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nu (KTFF) ziyaret ederek Başkan Hasan Sertoğlu ile bir araya geldi.

Kıbrıs Türk futbolu ve ülkedeki futbol yapılanması hakkında bilgi almak amacıyla gerçekleştirilen ziyarette, Krah ile Sertoğlu arasında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

KTFF’de gerçekleşen görüşmede Almanya Federal Meclisi Milletvekili Maximilian Krah’a UBP Milletvekili Hasan Taçoy eşlik ederken, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’nun yanında ise Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Çerkez yer aldı.

Görüşmede Kıbrıs Türk futbolunun mevcut durumu, futbol organizasyonları ve federasyonun çalışmaları hakkında Krah’a bilgi verildi. Taraflar, futbolun yanı sıra sporun uluslararası ilişkilerdeki rolü konusunda da karşılıklı görüşlerini paylaştı.

Ziyaretin sonunda KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, Maximilian Krah’a üzerinde isminin yazılı olduğu KKTC Milli Takım forması hediye etti.

Krah, KTFF ziyaretinin ardından kendisine takdim edilen milli takım formasını alarak Sertoğlu’na teşekkür etti.