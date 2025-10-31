Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından bu yıl ilk organize edilen U17 Elit Lig’de 2025 – 2026 Sezonunda 4. Hafta maçları oynanacak.
U17 Elit Lig’de 4. hafta maçlarının programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle;
1 KASIM CUMARTESİ, SAAT 14:00
Şehit Hüseyin Ruso Stadı: Küçük Kaymaklı TSK – Dumlupınar, Furkan Türk
2 KASIM PAZAR, SAAT 14:00
Canbulat Stadı: Mağusa Türk Gücü – Göçmenköy İYSK, Volkan İzmirli
Gönyeli Stadı: Gönyeli SK – Doğan Türk Birliği, , Emir Turalı
Şht Eren Bülbül Stadı: 1461 İskele Trabzonspor – Çetinkaya TSK, Can Berk Yıldız