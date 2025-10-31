Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Sağlık Kurulu, Spor Masörü Yetiştirme Kursu düzenliyor. 1-13 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan kursa başvurular 3-28 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. Katılım gösterecek olan kişilerin başvurularını KTFF'ye gelerek yapmaları gerektiği belirtilirken, kursun KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleşeceği açıklandı.

Kurs detayları şöyle;

Kursun Yapılacağı Yer: Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, Lefkoşa

Kurs Tarihleri: 1-13 Aralık 2025

Kayıt Ücreti: 6.000 TL

En Az/Fazla Katılımcı Sayısı: 10 / 50 Kişi

Kayıt Yeri: Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, Lefkoşa

Kayıt Tarihleri: 3-28 Kasım 2025

Başvuruların Açıklanması: 29 Kasım 2025

GENEL BİLGİLENDİRME VE DUYURULAR

Yukarıda belirtilen yer ve tarihlerde Spor Masörü Yetiştirme Kursu açılacaktır. Aşağıda belirtilmiş olan kursa katılacaklarda aranan şartları taşıyan kişiler başvuru yapabileceklerdir. Kurs açılış ve kayıt işlemleri sırasında, kursa başvuruları kabul edilmiş adaylar içerisinden, ilan edilen yer ve saatte hazır bulunan kursiyerlerin sayısının 10 kişiden az olması durumunda söz konusu kurs iptal edilebilecektir. Kurs katılım ücreti, başvuru esnasında KTFF 'ye yatırılacaktır. Kursa kabul edilmeyen başvuru sahiplerinin ödemiş oldukları kurs ücreti iade edilecektir. Kursa katılma hakkı elde eden adaylar yukarıda belirtilen yer ve saatte belgeleri ile birlikte hazır bulunacaklardır. İstenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

KURSA KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR

1- 18 yaşını doldurmuş olmak.

2- En az lise veya dengi okul mezunu olmak (Lise mezunu olmaması durumunda bu alandaki faaliyetleri ile öne çıkmış kişiler için KTFF Başkanının takdir hakkı saklıdır).

3- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bulaşıcı hastalık, parmaklarda şekil bozukluğu, kol ve bacak arızası ve benzeri vücut veya akıl hastalığı ile malul bulunmamak.

4- Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar. Fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak.

5- Tüm spor federasyonlarının disiplin ve/veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan fazla ve/veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

İSTENEN BELGELER

1- Vesikalık fotoğraf.

2- Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi.

3- Adli sicil kaydı belgesi.

4- Sağlık raporu (Tek hekim tarafından verilen “ Spor masörlüğü yapmasında sakınca yoktur ” ibaresinin yer aldığı sağlık raporu belgesinin aslı).

5- Kimlik kartı fotokopisi.