Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Asbuzu U16 Ligi'nde Çeyrek Final 2. maçları bugün oynanıyor.
İlk maçlar sonunda Çetinkaya, Gönyeli, Doğan Türk Birliği ve T.H Dumlupınar sahadan galip ayrılarak 2. maçlar öncesinde avantajı elde ettiler.
U-16 Ligi çeyrek final 2. Maç programı şöyle:
Bugün
14.00 Göçmenköy Stadı Göçmenköy-Gönyeli (Emirhan Yılmaz)
14.00 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı Doğan T.Birliği-K.Kaymaklı (Mert Aksu)
14.00 Lefkoşa Ortaköy Stadı Çetinkaya-Mağusa T.Gücü (Merve Ateş)
14.00 İskele Cumhuriyet Stadı 1461 İskele Trabzonspor-TH Dumlupınar (Hasan Baldan)