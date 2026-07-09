Trabzon’daki turnuvada mücadele eden KKTC U12 Milli Takımımız, son karşılaşmasında Fatsa ile karşı karşıya geldi. Sahadan galibiyetle ayrılan millilerimiz, turnuvayı namağlup tamamladı.
Karşılaşmaların ardından düzenlenen ödül törenine katılan milli takımımız, madalyalarını ve plaketini aldı.
Başarılı Trabzon programını geride bırakan takımımız, bugün Samsun’a hareket edecek. U12 Milli Takımımız, Samsunspor U12 Takımı ile 1. Mete Adanır Dostluk Kupası’nda karşı karşıya gelecek.
(Haber ve Fotoğraflar: Münür Dağgül)