KTFF Eğitim Üst Kurulu Başkanı ve Milli Takımlar Sorumlusu Hüseyin Ekmekçi, yaptığı açıklamada duygularını gizleyemedi.

Çocuklarla büyük gurur duyduklarını belirten Ekmekçi, ülke sporcularına fırsat verildiğinde hangi yaşta olursa olsun büyük başarılara imza atabileceklerini bir kez daha kanıtladıklarını söyledi.

Kıbrıs Türk halkının uzun yıllardır spor ambargoları nedeniyle dünyanın gerisinde bırakıldığını ifade eden Ekmekçi, "Biz yıllardır perdenin arasından sızan ışığı yakalamaya çalışıyoruz. Artık o perde tamamen açılmalı. Kıbrıslı Türk çocuklar dünyanın sahnesine çıkmayı fazlasıyla hak ediyor. Bu insanlık dışı izolasyonların artık sona ermesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ulduz Futbol Akademisi ile son derece dostane bir karşılaşma oynadıklarını belirten Ekmekçi, KKTC takımının ortaya koyduğu futbolun, disiplinin ve profesyonelliğin hem Azerbaycan heyeti hem de Trabzon futbol camiası tarafından büyük takdir topladığını dile getirdi.

Ekmekçi, hedef eksikliği nedeniyle ülkemizdeki çocuklarımızın yeteneklerin zaman zaman köreldiğini ancak karşılarına çıkan her fırsatı değerlendirmeye devam edeceklerini, oturup bekleyerek bir yere varılamayacağını söyledi.

Azerbaycan Spor Bakanlığı yetkilisi Mehman Alimov'a ilişkilerin kurulmasındaki katkılarından dolayı teşekkür eden Ekmekçi, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan ve diğer Türk devletlerinin desteğinin KKTC futbolunun geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Duygusal anlar yaşadığını da anlatan Ekmekçi, şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarımız her golden sonra formadaki bayrağı öperken tüylerim diken diken olur. Hepsi ülkesini ve vatanını seven pırlanta gibi evlatlar. Her birinin alnından öpüyorum. Bu güzel çocukları yetiştiren ailelerini yürekten kutluyorum. Biz yılmadan mücadelemizi sürdüreceğiz. Her kapıyı çalmaya, her fırsatı değerlendirmeye devam edeceğiz."

Ekmekçi sözlerinin sonunda, KKTC'nin çocuklarının her platformda başarı hikâyeleri yazabilecek potansiyele sahip olduğunu belirterek özelde futbol genelde ise tüm branşlarda dünya seviyesinde sporcuları olduğunu kaydetti.