Süper Lig'in yeni ekibi Aslanköy Lefkoşa Eziç Restorantta basın toplantısı düzenledi. Toplantıda yeni sezon hedefleri ve yapılanma konularını spor basınıyla paylaştı.

BTM’den Süper Lig’e uzanan başarılı yolculuğun ardından gözünü daha yukarılara diken Aslanköy’de hedef, ilk sezondan lige damga vurmak.

Basın toplantısında yeni sezon hedeflerini ve kulübün gelecek vizyonunu kamuoyuyla paylaşan Aslanköy GSD heyetinde kulüp başkanı Gürkan Onalt “BTM’den Süper Lig’e uzanan süreç zorlu geçti. Süper Lig’e ilk kez yükselen Aslanköy, yeni sezona hem sportif başarı hem de sürdürülebilir kulüp yapısı hedefiyle hazırlanacak. Takımın bu sezonki hedefleri gerçekçi temeller üzerine kuruldu. Hedefimiz disiplinli bir takım yaratıp, mücadeleci, keyif veren futbolla ilk 8 içerisinde yer almaktır. Sahamız tam olarak hazır hale gelene kadar iç saha maçlarımızı Gaziköy’de oynayacağız. Sahamız her yönüyle dört dörtlük olmadan sahamızı kullanmayacağız. Transfer çalışmaları kapsamında ise yabancı futbolcu Andy Okpe ile anlaştık.”

DEVECİOĞLU: ORGANİK BÜYÜMEYLE ŞAMPİYONLUKLAR İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ”

Teknik direktör Sedat Devecioğlu ise: “Kulübün kısa, orta ve uzun vadeli planları vardır. 3 yıl içerisinde organik büyümesini tamamlamış, lig ve kupa şampiyonlukları için mücadele eden bir takım oluşturmayı hedefliyoruz. Alt yapıya da büyük önem veriyoruz. Her sezon en az üç futbolcuyu A takıma kazandırmayı ve kalıcı bir ekol oluşturmayı amaçlıyoruz. Şu anda salon çalışmaları yapıyoruz. 13 Temmuz’da saha çalışmalarına başlayacağız. Hazırlık döneminde yurt içi kampının yanı sıra Kayseri’de kamp gerçekleştireceğiz. Yeni sezon öncesinde 7 de hazırlık maçı oynayacağız.”