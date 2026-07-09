Aksa Süper Lig ekiplerinden Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü’nde yönetim kurulu, teknik direktör Özgü Bayraktar’ın raporu doğrultusunda 2026 – 2027 sezonu kiralık futbolcu listesini açıkladı. Kiralık olarak başka takımlara transfer olacak olan yeşil – siyahlı futbolculardan 17’si, yeni sezon planlaması kapsamında kiralık listesine dahil edildi. Küçük Kaymaklı’nın kiralık oyuncu listesinde şu futbolcular yer alıyor: “Gökhan Özer, Turgut Kaan Çoban, Yağış Gençay, Mehmet Göçben, Erce Çakmak, Raif Denktaş Pehlivan, Kadir Yiğit Taşkın, İbrahim Kaba, Ahmet Oduncuoğlu, Mehmet Özsoy, Ahmet Hafız, Furkan Taşkıran, Eran Kabidan, İsa Göksu, Adnan Gökman, Arkan Erçelik, Elmaz Eryaman”