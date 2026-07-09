Necati KÜLAHLILAR

BTM İkinci Lig takımlarından DİKA bu sezon şampiyon olarak BTM birinci lige çıkmak istediğini dayanışma gecesinde bir kez daha ortaya koydu.

Hüseyin Osmanoğlu ve Samet Dilekkaya eş başkanlığındaki DİKA yönetim kurulu Çarşamba akşamı dayanışma gecesi düzenledi. Geceye Ulusal Birlik Partisinden Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş Kelle ile bazı milletvekilleri, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi başkanı Ali Karavezirler, Mesarya Belediye başkanı Ahmet Latif ve kalabalık bir davetli topluluğu katılarak DİKA kulübüne oldukça hatırı sayılır maddi destek verdiler.

DİKA kulüp eş başkanı yaptığı konuşmada Dika Spor Kulübü olarak bu sezon oynadıkları maçlarda yedide yedi yaparak hedeflerine doğru ilerledikleri ve şampiyonluğa ulaşacaklarını inandığını söyledi.

Gecede piyanist şantör Mehdi Koçakgil ve güzel sesi ile Burçin Karaman en güzel şarkılarını seslendirdi. Gecenin sunuculuğunu Togay Menekşeli yaparken Dika Kulübüne yapılan bağışların toplanmasına yardımcı oldu.