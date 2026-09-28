KKTC Hentbol Federasyonu 2026–2027 sezonu U-16 Kızlar Ligi’nde heyecan, Girne EASS ve Ertuğrul Apakan spor salonlarında oynanan muazzam karşılaşmalarla hız kesmeden devam ediyor. Genç yeteneklerin parkedeki mücadelesi sporseverlere unutulmaz anlar yaşatırken, haftanın maçlarında yine skor fırtınası koptu.

ESENTEPE'DEN GOL ŞOV: ESENTEPE 53 - 7 OZANKÖY

Günün dikkat çeken mücadelesinde Esentepe, ev sahibi olarak ağırladığı Ozanköy karşısında parkede üstün bir oyun sergileyerek sahadan 53-7 gibi tarihi ve çok net bir galibiyetle ayrıldı.

İlk Yarıda Fark Açıldı: Karşılaşmanın ilk devresini 25-2 önde kapatan Esentepe, maçın başından itibaren oyunun kontrolünü eline aldı.

Skor Yükünü Sırtlayanlar: Esentepe hücum hattında adeta rüzgâr gibi esen Efsun N. Erdoğan kaydettiği 24 golle maçın yıldızı olurken, Fatma F. Erdoğan ve Asya Dikel kaydettikleri 9’ar golle galibiyete devasa bir katkı sundu. Ozanköy cephesinde ise direniş gösteren isimler Saadet Sertel ve Kardelen Malgir (3’er gol) oldu.

NEFES KESEN DERBİ GİBİ MAÇ: ŞAHLAN 17 - 17 DİGEM

Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan diğer muazzam mücadelede ise Şahlan ile DİGEM kozlarını paylaştı. Baştan sona büyük bir çekişmeye sahne olan ve nefesleri kesen normal süre 17-17 eşitlikle tamamlandı.

İlk Yarıda Dengeler Karşılaşmanın ilk devresinde iki ekip de hücumda karşılıklı sayılar üretirken, ilk yarı 9-10 DİGEM’in üstünlüğüyle geçildi.

Skor Yükünü Sırtlayanlar: Şahlan adına rakip fileleri6 kez havalandıranLiva Selma Alıcı takımını sırtlayan isim olurken; DİGEM'in skorer ismi Nisa Sahan kaydettiği 8 golle parkenin en dikkat çeken oyuncularından biri oldu. Ayrıca DİGEM kadrosundan Damla Sel bulduğu 4 golle skora önemli bir katkı sağladı.