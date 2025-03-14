Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Saydam U14 Ligi'nde heyecan bugün oynanacak olan ilk hafta maçlarıyla başlayacak.

7 Grupta 42 takımın mücadele edeceği Saydam U14 Ligi çift devreli lig usulüne göre oynanacak.

Grup karşılaşmalarını ilk 2 sırada tamamlayan 14 takım ile tüm grupların en iyi 2 grup üçüncüsü adını son 16 turuna yazdıracak. Grup liderleri ile en iyi grup ikincisi 2. Tur'da seri başı olarak organizasyona devam edecek.

Saydam U14 Ligi'nde 1.haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Program şöyle;

SAYDAM U14 LİGİ

1.GRUP

15 Mart 2025, Cumartesi

09.00 Güzelyurt Sentetik Sahası Gayretköy-MH Yılmazköy (Tamer Çakır)

16 Mart 2025, Pazar

16.00 Gaziveren Hüseyin Özkorkut Stadı Zümrütköy-Yalova (Ayşe Akmandor)

16.00 Lefke 16 Ağustos Stadı Lefke-Baf Ü.Yurdu (Güneş Demir)

2.GRUP

15 Mart 2025, Cumartesi

16.00 Dikmen Dr.Fazıl Küçük Stadı TE Dikmen Gücü-A.Yeşilova (Talha Emre)

09.00 Göçmenköy Stadı Taşkınköy-Yenikent Perçinci (Volkan İzmirli)

16 Mart 2025, Pazar

09.00 Ozanköy Mustafa Özkayım Bellapais Tatlısu-Lapta (Orhan Kuşappi)

3.GRUP

15 Mart 2025, Cumartesi

09.00 Lefkoşa Yusuf Kaptan Sahası Yenicami-K.Kaymaklı (Hazar Z.Özen)

16.00 Gönyeli Stadı Gönyeli-Doğukent (Neşe Usta)

16 Mart 2025, Pazar

16.00 Gaziköy Şenol Stadı Çetinkaya-Göçmenköy (Mert Aksu)

4.GRUP

15 Mart 2025, Cumartesi

16.00 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı Düzkaya-Esentepe (Nurhan Kutlugün)

16 Mart 2025, Pazar

09.00 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı Girne H.Evi-Doğan T.Birliği (Talha Emre)

16.00 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı Karaoğlanoğlu-Türk Ocağı (Arda Bilgimer)

5.GRUP

15 Mart 2025, Cumartesi

09.00 Vadili 14 Ağustos Stadı Vadili-Cihangir (Irmak Kurd)

16.00 Gaziköy Şenol Stadı Gaziköy-Balıkesir (Çağtay Göksu)

16 Mart 2025, Pazar

16.00 Dörtyol Yunus Nurol Stadı Akdoğan-S.Geçitkale (Çağtay Göksu)

6.GRUP

15 Mart 2025, Cumartesi

16.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı Ü.Maraş-Yeniboğaziçi (Eylül Yıldız)

16.00 Tuzla Stadı UG Tuzlaspor-Türkmenköy (Orkun Karaosmanoğlu)

16 Mart 2025, Pazar

16.00 Gazimağusa Canbulat Stadı Mağusa T.Gücü-TH Dumlupınar (Furkan Türk)

7.GRUP

15 Mart 2025, Cumartesi

16.00 Dipkarpaz Stadı N.Dipkarpaz-1461 İskele Trabzonspor (Sibel Yeşilırmak)

16 Mart 2025, Pazar

16.00 Mehmetçik Stadı ÇG Yedikonuk-Ergazi (Mertcan Yaprak)

16.00 İskele Cumhuriyet Stadı DND G.Birliği-Bafra (Eylem Yeşilırmak)