Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Lig’de Kırmızı Grup’ta lider durumda bulunan Aslanköy şampiyonluk maçına çıkıyor. Ligin 17.haftasında Pazar günü Akova Eray Vudalı Stadı’nda German Gold Akova Vuda deplasmanına gidecek olan Aslanköy bu karşılaşmayı kazanması halinde ligin bitimine bir hafta kala 2024-2025 Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluğunu ilan edecek.

DİGİTÜRK KIBRIS BTM 1.LİG

KIRMIZI GRUP

16 Mart 2025, Pazar

10.45 Geçitkale Stadı NC Dörtyol-Pile (Yusufcan Dönder)

10.45 Balıkesir Stadı Düzova-Kaplıca Karadeniz 61 (Abdulkadir Karadağ)

10.45 Akova Eray Vudalı Stadı GG Akova Vuda-Aslanköy (Cenk A.Özfuttu)

10.45 Tuzla Stadı UG Tuzlaspor-BT Güvercinlik (Ahmet Genç)

14.00 Yenierenköy 8 Ağustos Stadı Yenierenköy-Türkmenköy (Emir Turalı)

BEYAZ GRUP

15 Mart 2025, Cumartesi

10.45 Balıkesir Stadı Ağırdağ Boğaz-TE Dikmen Gücü (Halil Atlar)

14.00 Gaziveren Hüseyin Özkorkut Stadı A.Gaziveren-Ozanköy (İbrahim Katmer)

14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Girne Halk Evi-Baf Ü.Yurdu (Ferhat Tuna)

14.00 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı Karaoğlanoğlu-Denizli (Şahin Coşkun)