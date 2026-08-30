Süper Lig’in yeni ekibi Baf Ülkü Yurdu’nda yeni teknik direktör Hamdi Öğütçü’nün teknik ekibi şekillendi.

Hamdi Öğütçü’nün ekibinde kaleci antrenörü olarak Hüseyin Şerifali (Galli) görev yapacak. Şerifali, yeni sezon öncesinde Baf Ülkü Yurdu kalecilerinin hazırlıklarını sürdürecek.

Teknik ekipte atletik performans ve analizci görevini ise Türkiye’den ekibe dahil olan Osman Bilgin üstlenecek.

Çetinkaya ile Hazırlık Maçı

Baf Ülkü Yurdu, bugün tamamlanacak Acapulco kampı sonrasında hazırlık maçlarına da devam edecek.

Kırmızı-yeşilli ekip, 2 Eylül Çarşamba günü Çetinkaya ile Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda karşı karşıya gelecek.

Baf Ülkü Yurdu, yeni sezon öncesinde hem teknik ekibini hem de kadrosunu şekillendirerek Süper Lig’deki mücadelesine hazırlanıyor.