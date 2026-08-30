Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan müsabakayı hakem Yasin Kol yönetti. Mücadeleyi konuk ekip 2-0 kazandı.
Karşılaşmanın 3. dakikasında Vedat Muric, Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. Oğuz Aydın 49'da farkı ikiye çıkardı.
Böylelikle Fenerbahçe, puanını 6'ye yükseltti. İsmail Kartal'ın ekibi, gelecek hafta ligde Beşiktaş ile derbide kozlarını paylaşacak.
4 puanda kalan Samsunspor, Kocaelispor deplasmanına gidecek.