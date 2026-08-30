Süper Lig ekibi Dumlupınar’la ilgili olarak Kanal Akdeniz isimli bir basın organı tarafından ‘Kıbrıslı Futbolculardan Isparta Esnafına Terbiyesizlik’ başlığıyla yazılan habere kulüpten basın açıklamasıyla sert tepki gelerek bu konuda yalanlama geldi.

Dumlupınar Kulübü’nün yaptığı basın açıklaması şöyle:

Kamuoyuna DUYURULUR

Son günlerde Kanal Akdeniz adlı sözde basın kimlikli olmaya çalışan bir kurum tarafından 73 yıllık kulübümüz hakkında karalama kampanyası yapılmaktadır. Ne 73 yıllık kulübümüz, ne de kulübümüzde forma giymiş hiçbir oyuncumuz için "çamur at izi kalsın" suçlaması YAPILAMAZ.

Karakterli, ahlaklı oyuncu yetiştirme konusunda tüm halkımızın da takdirini kazanan Dumlupınar Türk Spor Kulübü Akademisinin de bu konuda ne kadar hassas olduğunu herkesin bilmesini isteriz. Olayın aslı şu şekildedir: 24-28 Ağustos tarihleri arasında kamp yaptığımız Barida Otel Davraz tesislerinde son gece yaşanan olay ile ilgili hiçbir bağlantımız olmadığını beyan eder, kamp kadromuzda da adı geçen EREN adlı bir sporcumuz veya personelimiz dahi bulunmadığını kamuoyuna bildiririz.

Olayın detaylarına inersek sözde kulübümüz adına suçlama yapılan 0536xxxxx ile başlayan telefon numarası herkesin bildiği üzere KKTC'de mevcut değildir. Üstüne üstlük yine suçlama yapılan 111 numaralı odada da HİÇBİR kulüp oyuncu ve personelimiz konaklamamıştır. 111 numaralı odada bulunan müşteriler Kulübümüz DEĞİL, başka kulübe ait oyunculardır.

Tüm bu iddiaları kanıtlı otel tarafından tespitli çürütmemize rağmen, hala kulübümüz hakkında bir özür mesajı yayınlamayıp acemiliklerine acemilik katan bu şahıs şahıslar ve kurum hakkında, herhangi bir tekzip veya özür mesajı yayınlanmadığı sürece, hakkımızı yasal yollarla da arayacağımızı beyan ederiz.

Tüm Isparta halkına, Barida Otel Grubu'na, Otel müdürümüz İbrahim Göğem'e, Foraspor'dan Mehmet Gezgin'e ve tüm otel personeline bizlere göstermiş oldukları misafirperverliklerinden ötürü teşekkür eder, önümüzdeki yıllarda yeniden bir araya gelmeyi temenni ederiz.