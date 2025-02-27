Umay Group Tuzlaspor Kulübü tarafından yapımı tamamlanan Tuzlaspor Spor Tesisleri açılıyor. 1978-2000 yılına kadar Tuzlaspor tarafından kullanılan toprak saha yoğun uğraş ve emekler sonrasında doğal çim zemine dönüştürülerek hizmete giriyor. Hazırlanan çim sahanın tribün ve soyunma odaların yapımında sona gelinirken, tesis içerisinde çocuk oyun parkı, cafe, streetball sokak basketbol alanı yanı sıra Gazimağusa Belediyesi Mağusa Gelişim Merkez, (MAGEM) ile kulüp arasında protokol imzalanarak yapılacak olan etkinliklerde işbirliği yapılacak. Uzun yıllar sportif faaliyetlerden uzak kalan Tuzlaspor 8 yıl önce (2017) Mehmetali Şanlıol başkanlığında sportif faaliyetleri başlatarak Bölgeler terfi Müsabakaları (BTM) 2. Lige katılarak mücadele etti.

TESİSLEŞEMEYE ÖNEM VERİLDİ

Umay Group Tuzlaspor lig mücadelesini sürdürürken, başkan Hüseyin Umay yönetimi tesisleşmeye yönelik çalışmalar da devam ediyor. Uzun yıllar atıl durumda bulunan toprak saha yeniden hizmet girebilmesi için başlatılan çalışmalarda sona gelindi. Hüseyin Umay başkanlığındaki yönetim, tesisleşmeye önem vererek çok amaçlı spor tesisi olarak hizmet verecek olan Tuzlaspor Spor Tesislerin yapımına Spor Dairesi, kurum, kuruluş, iş insanları ve camia içerisindeki duyarlı insanlar destek olarak önemli katkılar koyarak yapım aşamasında sona gelindi.

KISA SÜREDE BAŞARI YAKALANDI

Tuzlaspor futbolda aşama kaydederek son yıllarda başarı çizgisini üst seviyeye taşıdı. İki yıl önce Tuzlaspor kulübü başkanlığına getirilen Hüseyin Umay ile dikkat çekici çıkış ve kısa sürede başarı yakalandı. Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Ligde şampiyon olarak gelen Tuzlaspor bu sezonda terfi edebilmek için mücadelesini sürdürüyor. Hüseyin Umay başkanlığındaki yönetim sezon önce sponsorluk anlaşması yaparak Umay Group Tuzlaspor olarak Bölgeler terfi Müsabakaları (BTM) 1. Ligde küme çıkma mücadelesi veriyor.

DEV PROJE

Umay Group Tuzlaspor Kulübü başkanı Hüseyin Umay, göreve geldikleri günden beri tesisleşmeye büyük önem verdiklerini ve bu yönde de çalışma başlattıklarını belirtti. Uzun yıllar atıl durumda buluna sahayı yeniden hizmete sunmak için başlatılan çalışmalar sonrasında güzel bir tesis noktasına getirildiğine vurgu yapan başkan Hüseyin Umay, spor tesisin yapımında bizlerle birlikte hareket eden katkı koyan başta Spor Dairesi, kurum, kuruluş, iş insanları ve camia içerisindeki duyarlı insanlar ile birlikte güzel bir tesise kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, emek veren, katkı koyan, destek olan herkese şahsı ve kulübü adına çok teşekkür ederek, yeni dev bir projenin de müjdesini verdi. Umay Group Tuzlaspor Kulübü başkanı Hüseyin Umay, Tuzla’nın girişindeki arazi için Gazimağusa Belediyesi ile protokol imzaladıklarını belirterek, stadyum yapmak için çalışma başlatacaklarının da altın çizdi.

DEV MAÇLA AÇILIYOR

Yapımı tamamlanan ve açılışı gerçekleştirilecek olan Tuzlaspor Spor Tesisleri dev bir maça sahne olacak. 2 Mart Pazar günü sabah saat 10.45 de oynanacak olan 15. Hafta karşılaşmasında Umay Group Tuzlaspor lider Aslanköy’ü konuk edecek.