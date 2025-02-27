BTM İkinci Ligde 2025 sezonunda şampiyonluk hedefinde olacak olan Serdarlı’da Mete Sağır başkanlığındaki yönetim kurulu, yen sezona yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Serdarlı’da takımın antrenörlüğüne Kemal Yamantürk (Pent) yardımcılığına ise Özgür Ruso getirildikten sonra transfer çalışmalarına başlandı.

Serdarlı, Çetinkaya’dan Tarık Akrep’i transfer etti. Orta saha futbolcusu olan Tarık Akrep, Serdarlı’yı şampiyonluk hedefine taşımak için çalışacak. Tarık Akrep, daha önce Düzova forması da giydi.