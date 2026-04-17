Girne Polis Müdürlüğü’nde 18 Mart’ta tutuklu bulunduğu sırada aniden rahatsızlanan 56 yaşındaki Ivan Orekhovskıı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Polisten verilen bilgiye göre, aleyhinde çıkarılan ihraç emri gereği Girne Polis Müdürlüğü’nde tutuklu olarak bulunan Ivan Orekhovskıı (E), aniden rahatsızlanması üzerine Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı ardından sevk edildiği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Kardiyoloji Servisi’nde tedavi altına alındı.

Orekhovskıı, tedavi gördüğü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, dün yaşamını yitirdi.

Orekhovskıı’nın ölüm sebebi, otopsi sonucunda tespit edilecek.

Soruşturma devam ediyor.