DOLAR
36,41
%0.30
EURO
38,16
%-0.22
STERLIN
46,07
%-0.22
ALTIN
3.428,77
%-0.01
BİST100
9.811
%0.04
BITCOIN
98.292
%1.44
ETHEREUM
2.788
%2.38
Baf
Dipkarpaz
Gazimağusa
Girne
Güzelyurt
İskele
Larnaka
Lefke
Lefkoşa
Limasol
14
°
C
Güncel
Türkiye
Güney'den Haberler
Dünya
SPOR
Ayaklı Gazete
Ekonomi
Adli Haberler
Siyaset
EĞİTİM
Vefat
DR. FAZIL KÜÇÜK
Nöbetçi Eczaneler
Hava Durumu
Namaz Vakitleri
Trafik Durumu
Puan Durumu
Tüm Manşetler
Son Dakika Haberleri
Facebook
Twitter
Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
Künye
İletişim
RSS Bağlantıları
Üyelik Girişi
Güncel
Türkiye
Güney'den Haberler
Dünya
SPOR
Ayaklı Gazete
Ekonomi
Adli Haberler
Siyaset
EĞİTİM
Vefat
DR. FAZIL KÜÇÜK
Dünya
Türkler’in de olduğu bir grup göçmen ABD'den sınır dışı edildi
ABD'den sınır dışı edilen Türkler’in de içinde olduğu bir grup göçmen Kosta Rika'ya gönderildi
Linkedin
Pinterest
Telegram
Kopyala
A
-
A
+
Ümit Şeyhun
21.02.2025 - 13:16
21.02.2025 - 13:55
Okunma Süresi: 1 Dk
Türk
Göçmen
Web Editör
Ümit Şeyhun
Bunlar da ilginizi çekebilir
İngiltere Savunma Bakanı Healey, Zelenskiy'i Churchill'e benzetti
Vance: "ABD'nin cömertliği olmasaydı Ukrayna diye bir ülke olmazdı"
İsrail’in Bat-Yam kentinde 3 otobüste art arda patlama meydana geldi
Ege'deki Yunan adası Santorini'de heyelan riski tetiklenebilir
Rusya benzin ihracatına yönelik kısıtlamaları 6 ay uzattı
İtalya'da bir petrol tankerindeki patlamalara ilişkin soruşturma başlatıldı
Yorumlar
Gönder
Yorum yazarak
topluluk kurallarımızı
kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Çorum Yayla Haber Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Ana Sayfa
Kategoriler
Foto Galeri
Video
Yazarlar
Firma Rehberi
Seri İlan
Röportaj
Biyografi
Anketler
Künye
İletişim
Servisler
Nöbetçi Eczaneler
Hava Durumu
Namaz Vakitleri
Trafik Durumu
Puan Durumu
Tüm Manşetler
Son Dakika Haberleri
Haber Arşivi
Web sitemizden ayrılıyorsunuz
Bu bağlantı sizi
https://www.halkinsesikibris.com
dışındaki bir siteye yönlendiriyor.
Sayfada Kal
Devam Et