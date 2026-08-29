Japonya’nın Şizuoka eyaletinde ortaya çıkan olay, ülkede yıllardır fark edilmeden sürdürülen sıra dışı bir yaşamı gözler önüne serdi.

Japan Times’ın haberine göre Yaizu kentinde yaşayan 72 yaşındaki Güney Koreli bir adam, hakkında haziran ayında yapılan bir ihbarın ardından başlatılan soruşturma sonucunda çarşamba günü polis tarafından gözaltına alındı.

Ancak soruşturmanın ortaya çıkardığı geçmiş, gözaltının kendisinden çok daha dikkat çekiciydi.

Şüphelinin Japonya'ya ilk kez Eylül 1993'te geldiği belirlendi. Amacı daha yüksek maaşlı bir iş bulmaktı. Fakat ülkeye girişinde kendi pasaportunu kullanmak yerine kardeşinin pasaportunu kullandı.

Üstelik kendisine verilen turist vizesinin süresi yalnızca 15 gündü. 15 gün dolduğunda Japonya'dan ayrılması gerekiyordu. Fakat şüpheli ülkede kalmaya devam etti ve 1993'ten itibaren hayatını Japonya'da sürdürdü.

Aradan yıllar geçti. Adam gündelik işlerde çalışarak geçimini sağladı ve yaşamını Japonya'da sürdürdü. Ta ki hakkında haziran ayında yapılan bir ihbar soruşturmayı başlatana kadar...

YAKAYI 33 YIL SONRA ELE VERDİ

Polisin soruşturmasının ardından 72 yaşındaki adamın Japonya'da yıllardır kaçak olarak yaşadığı ortaya çıktı. Şüpheli, polis ifadesinde gündelik işlerde çalışarak geçimini sağladığını anlattı ve hakkındaki suçlamaları kabul etti.

Böylece 1993'te başlayan ve onlarca yıl boyunca fark edilmeden devam eden yaşamının hukuki boyutu da gündeme geldi. Fakat burada Japonya'nın mevzuatındaki dikkat çekici bir ayrıntı devreye girdi.

YASAL DEĞİŞİKLİK DOSYANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Japonya'da vize süresini aşarak ülkede kaçak şekilde yaşamak, Şubat 2000'de yürürlüğe giren göçmenlik yasasına kadar suç olarak değerlendirilmiyordu.

Bu nedenle polis, şüphelinin Japonya'da bulunduğu 1993 yılından itibaren geçen sürenin tamamını suç kapsamında değerlendirmedi.

72 yaşındaki adam, yasanın yürürlüğe girdiği 2000 yılından bugüne kadar ülkede kaçak kaldığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Yani adamın Japonya'daki hikayesi 1993'te başlamış olsa da hukuken soruşturmanın kapsamına giren dönem 2000'den sonrasını kapsadı.

Yıllar önce daha yüksek maaşlı bir iş bulmak için Japonya'ya gelen 72 yaşındaki adamın, kardeşinin pasaportuyla yaptığı 15 günlük girişin ardından 33 yılı aşkın süre boyunca ülkede yaşamayı sürdürmesi, soruşturmanın en dikkat çekici ayrıntısı oldu.