İtalya’da soyadı açıklanmayan 67 yaşındaki Elena, beş yıl önce geçirdiği trafik kazası nedeniyle görme yetisini kaybetti. Kaza, Elena’nın sol gözündeki optik sinire zarar vererek gözün beyne ışık iletmesini engelledi ve sol göz işlevini yitirdi. Elena’nın sağ gözü ise kaza anında retina ve korneasının ağır hasar görmesi sebebiyle görmez hale geldi. Hasarın boyutu nedeniyle, benzer vakalarda standart bir yöntem olan sadece kornea nakli yeterli olmadı ve Elena beş yıl boyunca görme engelli olarak yaşadı.

Elena’nın tekrar görmesini ise İtalya’daki Torino Üniversitesi Molinette Hastanesi Göz Kliniği’nde gerçekleştirilen sıra dışı ameliyat sağladı. Prof. Michele Reibaldi yönetimindeki uzmanlar, hastanın sol gözünden sağ gözüne doku nakli gerçekleştirdi. Görmeyen sol gözden alınan sağlıklı dokular, sağ gözdeki hasarlı bölgenin yerine yerleştirildi. Ameliyat; korneayı, göz yapısını koruyan sklerayı, gözü nemli tutan konjonktivayı ve dünyada ilk kez merkezi sinir sisteminin bir parçası olan retinanın merkezi bölgesi olan makulayı içeriyordu

Nakil ameliyatını gerçekleştiren Prof. Michele Reibaldi, süreci şu sözlerle anlattı: “6 saatlik cerrahi bir maraton yaşadık. Bu yöntem, oftalmolojik cerrahide yeni bir çığır açıyor. Retinanın merkezi bölgesi olan makulanın nakli daha önce mümkün olmamıştı. Şimdi nakledilen retinanın ne kadar iyi işlev göreceğini izliyoruz ve ilk sonuçlar son derece umut verici. Bizim için en büyük ödül ise Elena’nın gözünü beş yıl sonra açtığında oğlunu ve rehber köpeği Joe’yu tanıyabilmesi oldu.”