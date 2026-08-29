2020 yılında kraliyet görevlerinden çekilerek ABD'nin California eyaletine yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle, İngiltere'ye geri döndü. Çift, çocukları Prens Archie ve Prenses Lilibet ile birlikte özel uçakla Birmingham Havalimanı'na iniş yaptı.

Ailenin, İngiltere'de yeni bir yaşam kurmaya hazırlandığı ve çocukların önümüzdeki hafta ülkede okula başlayacağı belirtildi.

Çiftin yaklaşık 10 saat süren yolculuk için özel jet tercih ettiği aktarıldı. Saatlik maliyeti 12 bin dolar olduğu belirtilen uçağın tercih edilmesinde, ailenin evcil köpekleri Mia ve Pula'yı da beraberinde getirmek istemesinin etkili olduğu öne sürüldü.

Çiftin California'daki yaklaşık 14 milyon dolarlık malikanesinde bulunan tavukların ise ABD'de bırakıldığı ifade edildi.

Harry ve Meghan'ın İngiltere'ye dönüşü, İngiliz basınında geniş yankı buldu. Ancak çiftin yeniden resmi kraliyet görevleri üstlenmeyeceği ve bağımsız ticari anlaşmalarını sürdüreceği belirtildi.

Çiftin geçtiğimiz temmuz ayında Kral Charles ve Kraliçe Camilla ile Highgrove House'da bir araya gelmesinin ardından ilişkilerde yumuşama yaşandığı ve İngiltere'ye dönüş kararının da bu sürecin ardından geldiği öne sürüldü.

Kraliyet kaynaklarına göre Harry ve Meghan, Kral Charles ile Kraliçe Camilla'nın konutuna yakın Cotswolds bölgesinde ev arıyor.