Florida’da düzenlenen beş günlük “Eyalet Kalkanı Operasyonu” kapsamında, yaşları 2 ay ile 17 arasında değişen 163 kayıp çocuk bulundu. Operasyonla bağlantılı soruşturmalarda üç kişi tutuklandı.

Florida Başsavcısı James Uthmeier ile Florida Emniyet Teşkilatı, 17-21 Ağustos tarihlerinde eyalet genelinde yürütülen operasyonun sonuçlarını 25 Ağustos Salı günü açıkladı.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre Tampa Bay’de 46, Miami’de 41, Jacksonville’de 32, Orlando’da 21, Fort Myers’ta 12, Pensacola’da 8 ve Tallahassee’de 3 çocuk bulundu.

Çalışmalar Florida’nın yanı sıra altı ABD eyaleti, Porto Riko ve Brezilya, Kanada, Kolombiya, Dominika, Finlandiya, Gana, Guatemala, İtalya, Jamaika, Meksika, İspanya ve Tayvan’ı kapsayan uluslararası bağlantılara uzandı.

Bulunan çocukların tamamının kaçırıldığı veya aynı suç örgütünün elinde tutulduğu yönünde bir açıklama yapılmadı. Yetkililer, çocukların birçoğunun istismar, ihmal, sömürü ya da başka suç faaliyetlerine maruz kaldığını veya bu risklerle karşı karşıya bulunduğunu bildirdi.

Çocuklar, durumlarına göre sosyal hizmet uzmanları, sağlık görevlileri, çocuk koruma birimleri ve mağdur destek ekiplerinin görev yaptığı merkezlere götürüldü.

Operasyon kapsamındaki soruşturmalarda üç kişi tutuklandı. Michael Corey Prescott çocuklara yönelik cinsel suçlar, darp, ağır saldırı ve çocuk velayetine müdahale; Robert Ferral Allison 12-16 yaş arasındaki bir çocuğa yönelik cinsel saldırı; Jayden Allen Harwood ise çocuk velayetine müdahale ve polise şiddet kullanmadan direnme suçlamalarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Yetkililer soruşturmaların sürdüğünü ve yeni tutuklamaların yapılabileceğini açıkladı. Operasyon, Florida tarihinde eyalet çapında gerçekleştirilen ilk ve en kapsamlı kayıp çocuk bulma çalışması olarak nitelendirildi.