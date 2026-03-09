Türkiye’nin, Orta Doğu’da tırmanan gerilim nedeniyle KKTC’ye gönderdiği F-16 savaş uçakları bugünkü Rum basını haberlerine de yansıdı.

Fileleftheros gazetesi “Muhalefet Nedeniyle İşgal Bölgelerine F-16 Sözü Verdiler” başlığıyla aktardığı haberinde, Türkiye’deki muhalefet partilerinin, Yunan F-16’larının Baf’a gönderilmesinin ardından hükümete, Türk savaş uçaklarının da gönderilmesi için baskı yaptığını yazdı.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayanarak, Türkiye’nin KKTC’ye, Yunanistan’ın Güney Kıbrıs’a gönderdiği kadar, yani 4 tane savaş uçağı gönderme niyetinde olduğunu kaydetti.

Haberde, Türkiye’nin savaş uçaklarını KKTC’nin güvenliğini sağlamak için gönderdiği ifade edildi.

Haber, Politis gazetesinde “Türk F-16’ları İşgal Bölgelerinde”, Alithia gazetesinde de “Türkiye Karar Veriyor-İşgal Bölgelerine F-16 İçin Bakanlar Kurulu” başlıklarıyla aktarıldı.