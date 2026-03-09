Güney Kıbrıs’ta Ulusal Sivil Koruma Mekanizması kuruluyor ve Ulusal Koordinatör Kadrosu oluşturuluyor. İtfaiye Teşkilatı, Orman Dairesi’nin yangınlarla ilgili birimi ve Sivil Savunma Teşkilatı’nı şemsiyesi altına alacak Sivil Koruma mekanizmasının koordinatörlüğünü de eski RMMO Komutanı Yorgos Cicikostas’ın üstleneceği haber verildi.

Fileleftheros’un haberine göre RMMO komutanlığını 2023’te devralan ve geçen yıl ayrılan Cicikostas, geçen yıl Limasol’da meydana gelen büyük yangında -yangın söndürme helikopterlerinin sorumluluğunu RMMO üstlendiğinden- yeterli deneyim, bilgi ve kabiliyet sahibi görüldüğü için koordinatör olmasına karar verildi.

Rum Bakanlar Kurulu “Ulusal Sivil Koruma Mekanizması kurulmasına ve yangın, doğal afet ve diğer krizlerde işlevi olan kritik birimlerin birleştirilmesine 17 Eylül 2025’te karar verdi. Karar çerçevesinde Rum İçişleri Bakanlığı’nın adı İçişleri ve Sivil Koruma Bakanlığı olarak değiştirildi ve İtfaiye Teşkilatı, Orman Dairesi yangın söndürme personeli ve Sivil Savunma Teşkilatı bakanlık altında toplandı.

Bakanlar Kurulu kararında, atamasını Bakanlar Kurulu’nun yapacağı Ulusal Koordinatör kadrosu oluşturulması önerisi de bulunduğu belirtilen haberde Ulusal Koordinatörün İçişleri Bakanlığı altında toplanan birimlerin büyük yangın, deprem ve benzer doğal afetlerle mücadele çalışmalarının genel koordinasyonundan sorumlu olacak.

Gazete Ulusal Sivil Koruma Mekanizması kuruluşunun, Avrupa Komisyonu’nun Reform Müdürlüğü (DG REFORM) Ekim 2023’te attığı, Fransız Örgütü Expertise France’ın teknik desteğiyle yürütülmekte olan Güney “Kıbrıs’ta sivil koruma sistemi reformu, oluşturma ve güçlendirme finansmanı” adımın devamı niteliğinde olduğunu yazdı.

Habere göre Expertise France raporundaki tavsiyeler temelinde Haziran 2025’te Mekanizmanın geliştirilmesi ve Sivil Savunma yetileri onaylandı. Yeni karar çerçevesinde Rum yönetiminin bütün doğal afetlerle ilgili “Özel Ulusal ve Operasyonel Planları” güncellenecek ve kurulmakta olan yeni kurumsal çerçeve içerisine alınacak.