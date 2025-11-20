Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Kadın Girişimciler Konseyi’nden verilen bilgiye göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu ile Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı işbirliğinde düzenlenen yarışmanın ödül töreni Ankara’da yapıldı.

Yarışmanın, Azerbaycan’dan Orta Asya’ya, Türkiye’den KKTC’ye kadın girişimcileri bir araya getirdiği kaydedildi.

"Kadın İstihdamını En Çok Artıran Şirket Ödülü" Eziç Restaurants ve Volâ Coffee’yi temsilen Sıla Eziç Paşa ve Hazal Eziç Demirege’ye, "En Hızlı Büyüyen Kadın Girişimci Ödülü" ise Korineum Golf & Beach Resort’u temsilen Meryem Çerkez Gürtunç’a takdim edildi.

KTTO Kadın Girişimciler Konseyi Başkanı Eda Kervanlı yaptığı açıklamada, “KKTC kadın girişimciliğinin tüm platformlarda görünür olmasından ve başarılarımızın uluslararası ölçekte takdir edilmesinden büyük gurur duyuyoruz. 19 Kasım Dünya Kadın Girişimciler Günü, bizlere bir kez daha gösteriyor ki: Kadın güçlenirse ekonomi güçlenir, toplum güçlenir, gelecek güçlenir. İlham veren tüm kadın girişimcilerimizi yürekten kutluyoruz" ifadelerini kullandı.