Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nden verilen bilgiye göre, görüşmede, iki kurum arasında vakıf medeniyetinin gelecek nesillere güçlü bir şekilde aktarılmasına yönelik iş birlikleri ele alındı.

KKTC’de Vakıf Eserlerinin Taranması Projesi’nin tamamlanma aşamasına geldiği ve Kıbrıs’taki tüm vakıf eserlerinin dijital envanterinin kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşılmasının planlandığı paylaşıldı.

Türkiye Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından arşiv, hukuk ve emlak alanlarında Evkaf personeline eğitim verileceği de kaydedildi.

Ramazan ayında Türkiye ve KKTC’de toplumun farklı kesimlerini bir araya getirecek ortak iftar programlarının düzenlenmesi ve geleneksek Vakıflar Haftası’nın daha kapsamlı ve daha güçlü bir koordinasyonla gerçekleştirilmesi için çalışmaların artırılması kararı da alındı.

KKTC’de kurulması planlanan Türk-İslam Vakıflar Müzesi için teknik, akademik ve kurumsal düzeyde iş birliği yapılması, müzenin vakıf medeniyetinin zengin mirasını uluslararası düzeyde daha görünür hâle getireceği de ifade edildi.

KKTC’de hayata geçirilecek “100 Bin Zeytin” projesinin ilk etabı olan 40 bin zeytin fidanının 21 Aralık haftasında teslim edilmesi için tüm hazırlıkların tamamlandığı da paylaşıldı.

Lala Mustafa Paşa Cami başta olmak üzere birçok tarihi vakıf eserinin restorasyon ve yeniden işlevlendirme çalışmalarının iki kurumun iş birliğiyle sürdürüleceği konusunda da ortak görüş belirtildi.

Görüşmenin sonunda iki kurum yöneticileri, vakıf kültürünün korunması, yaşatılması ve geleceğe güçlü şekilde taşınması amacıyla iş birliklerini daha ileri bir noktaya taşıma yönündeki kararlılıklarını dile getirdi.