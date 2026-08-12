Uluslararasılaşmayı eğitim ve araştırma vizyonunun temel unsurlarından biri olarak benimseyen Yakın Doğu Üniversitesi, öğrencilerine farklı ülkelerde akademik ve mesleki deneyim kazanabilecekleri olanaklar sunmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, Uluslararası Tıp Öğrencileri Birlikleri Federasyonu’nun (IFMSA) Klinik Değişim Programı (SCOPE) ve Araştırma Değişim Programı (SCORE) aracılığıyla dünyanın farklı ülkelerinde klinik eğitim ve bilimsel araştırma deneyimi kazanıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin öncülüğünde kurulan Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliği (MSANC) aracılığıyla yürütülen programlar kapsamında Yakın Doğu Üniversitesi’nde tıp eğitimi alan 24 öğrenci SCOPE ve SCORE Değişim Programlarına katıldı. Öğrenciler, klinik stajlar ve bilimsel araştırma projeleri aracılığıyla hem mesleki bilgi ve becerilerini geliştirerek farklı ülkelerin sağlık sistemlerini yerinde gözlemleme fırsatı elde etti. Girne Üniversitesi’nde de 7 öğrenci değişim programına dahil oldu.

Değişim programı kapsamında öğrenciler; Almanya, Azerbaycan, Bosna Hersek, Brezilya, Çekya, Endonezya, Hırvatistan, Hollanda, Macaristan, Kuzey Makedonya, Malta, Moldova, Mısır, Umman, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Slovakya, Slovenya, İspanya, Tunus, Türkiye ve Ürdün olmak üzere 24 farklı ülkedeki üniversiteler, eğitim hastaneleri ve araştırma merkezlerinde eğitim gördü.

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Küresel sağlık vizyonuyla yetişiyorlar!

Akademik kazanımların yanı sıra değişim programı, öğrencilerin farklı kültürleri yakından tanımalarına, dünyanın çeşitli ülkelerinden tıp öğrencileriyle kalıcı dostluklar kurmalarına ve uluslararası mesleki ağlarını geliştirmelerine de olanak sağlıyor. Bu sayede geleceğin hekimleri, kültürel farkındalığı yüksek, uluslararası iş birliklerine açık ve küresel sağlık anlayışına uyum sağlayabilen bireyler olarak yetişiyor.

Prof. Dr. Dudu Özkum Yavuz: “Üniversitemizin uluslararasılaşma vizyonu öğrenci değişim programlarıyla her geçen yıl daha da güçleniyor.”

Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanı Prof. Dr. Dudu Özkum Yavuz, uluslararası değişim programlarının öğrencilerin akademik ve mesleki gelişiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, “Uluslararası Tıp Öğrencileri Birlikleri Federasyonu (IFMSA) bünyesinde yürütülen değişim programları sayesinde öğrencilerimiz farklı ülkelerin sağlık sistemlerini yerinde gözlemleme, farklı klinik uygulamaları deneyimleme ve uluslararası araştırma ortamlarında çalışma fırsatı buluyor. Üniversitemizin uluslararasılaşma vizyonu, öğrenci değişim programlarıyla her geçen yıl daha da güçleniyor” dedi. Bu deneyimlerin yalnızca akademik kazanımlarla sınırlı olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Dudu Özkum Yavuz, “Öğrencilerimiz, mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmenin yanı sıra farklı kültürleri tanıyor, küresel sağlık anlayışını yakından deneyimliyor ve uluslararası iş birliklerine açık hekimler olarak yetişiyor” ifadelerini kullandı.

“Dünyanın farklı ülkelerinde üniversitemizi ve Kuzey Kıbrıs’ı başarıyla temsil etmelerinden büyük gurur duyuyoruz” diyen Prof. Dr. Dudu Özkum Yavuz, “Sağladıkları büyük desteklerinden dolayı başta Mütevelli Heyeti Başkanımız Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ve Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ olmak üzere, Tıp Fakültesi Dekanlığına, MSANC Başkanı, yönetim kurulu ve danışmanına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.