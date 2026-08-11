Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Yükseköğretim Kurumları Sınav (YKS) sonuçlarının ardından sona eren tercih dönemine ilişkin mesaj yayımladı. Prof. Dr. Kılıç, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Sevgili Gençler ve Değerli Aileler;

Geleceğiniz için önemli bir kararın arifesinde olduğunuz, günlerdir araştırdığınız, düşündüğünüz, karşılaştırdığınız ve büyük bir emek verdiğiniz bir tercih dönemini geride bıraktınız.

Bu süreçte biz de Doğu Akdeniz Üniversitesi olarak, 47 yıllık deneyimimiz, akademik birikimimiz ve uluslararası üniversite kimliğimizle sizlere ulaşmaya; kendimizi, eğitim anlayışımızı, sunduğumuz olanakları ve üniversitemizde sizleri bekleyen yaşamı en doğru şekilde anlatmaya çalıştık. Karar verme sürecinizde sizlere yardımcı olabilmek için elimizden geleni yaptık. Çünkü biliyoruz ki her birinizin farklı bir hayali, farklı bir hedefi ve geleceğe dair farklı bir hikayesi var. Üniversite tercihi de bu hayallere ulaşma yolunda atılan en önemli adımlardan birisidir. Şimdi tercihler yapıldı. Sıra hayallerinizde.

Bugüne kadar verdiğiniz emeğin, gösterdiğiniz kararlılığın ve geleceğiniz için yaptığınız tüm çalışmaların karşılığını en güzel şekilde almanızı diliyorum. Tercihiniz ne olursa olsun, sizlere gönülden inanıyor ve hayatınızın bundan sonraki döneminde başarılar diliyorum. Hepiniz için en doğru ve en güzel geleceğin kapılarının açılmasını diliyorum. Eğer yolunuz Doğu Akdeniz Üniversitesi ile kesişirse, sizleri 47 yıllık deneyimimizin ve büyük DAÜ ailesinin bir parçası olarak görmekten büyük mutluluk duyacağız. Hayalleriniz büyük, yolunuz açık, geleceğiniz aydınlık olsun. Başarılarınız daim olsun.”