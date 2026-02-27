Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Ankara’daki resmi temasları çerçevesinde dün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ile TBMM Başkanlık makamında bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke parlamentoları arasındaki mevcut iş birliği başta olmak üzere kurumsal ilişkilerin daha ileri bir seviyeye taşınması için atılabilecek adımlar ele alındı.

Öztürkler, yaptığı açıklamada yararlı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade ederek, Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkına her alanda verdiği desteğin son derece kıymetli olduğunu vurguladı.

Öte yandan Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ile bir araya geldi.