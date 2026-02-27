Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, önceki sabah Karpaz bölgesine gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Dipkarpaz Rum Ortaokulu ve Recep Tayyip Erdoğan Ortaokulu’nu ziyaret etti. Erhürman, Dipkarpaz Rum Ortaokulu’nda ilkokul ve ortaokul öğrencileriyle buluştu.

Ziyaret programına Kıbrıslı Rum öğrencilerin eğitim gördüğü Dipkarpaz Rum Ortaokulu ile başlayan Erhürman, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erhürman, sınıfları gezerek, öğrencilerle sohbet etti.

Öğrenciler ve öğretmenlerle sohbet eden Cumhurbaşkanı Erhürman, Dipkarpaz Rum İlkokulu Müdürü Katerina Ktisti ve Dipkarpaz Rum Ortaokulu Müdürü İlias Evribidu ile görüşerek, okulların genel durumu hakkında bilgi aldı.

Okul müdürleri yaptıkları konuşmada, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Dipkarpaz Rum Ortaokulu’nda Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a ziyaret anısına hediye de takdim edildi.

Öte yandan Erhürman'ın Dipkarpaz'da ziyaret ettiği Rum okulunun eski bir öğrencisi, "Bizi ziyarete hiçbir cumhurbaşkanı gelmedi, keşke biz de oy kullanabilseydik, sana verirdik." paylaşımında bulundu.

Erhürman’ın Karpaz ziyareti kapsamında paylaşılan haberin altına okulun eski öğrencilerinden olduğunu belirtilen Nikos Kiriaki isimli bir Rum kullanıcı yorum yaptı.

Kiriaki, yaptığı yorumda Erhürman’ın ziyaretinden gurur duyduğunu ifade ederek, 30 yaşında olduğunu ve bir dönem aynı Rum okulunda öğrenci olarak eğitim gördüğünü belirtti. Daha önce hiçbir cumhurbaşkanının okulu ziyaret etmediğini kaydeden Kiriaki, oy kullanma şansı olsa oyunu Tufan Erhürman'a vereceğini yazdı.

Öte yandan programı kapsamında daha sonra Dipkarpaz Recep Tayyip Erdoğan Ortaokulu’nu ziyaret eden Erhürman, burada da öğrencilerle buluştu. Okul müdürü ve öğretmenlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erhürman, yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Erhürman, ayrıca İskele-Karpaz bölgesine gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Dipkarpaz, Yenierenköy, Kumyalı, Mehmetçik, Yedikonuk ve Büyükkonuk’u ziyaret ederek bölge halkıyla bir araya geldi.

Ziyaretleri sırasında yurttaşlarla sohbet eden Erhürman, bölge sakinlerinin sorunlarını dinleyerek soruları yanıtladı.