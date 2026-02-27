Başbakan Ünal Üstel dün Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir araya geldi.

Erdoğan ile gerçekleştirilen görüşmede, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki stratejik iş birliği, iki devlet arasındaki sarsılmaz kardeşlik hukuku ve KKTC’nin geleceğe yönelik vizyon projeleri ele alındı. Görüşmede, siyasi istikrar, altyapı yatırımları ve kalkınma hedefleri çerçevesinde atılacak ortak adımlar değerlendirildi.

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile yapılan görüşmede ise fiber optik altyapı iş birliği kapsamında imzalanan anlaşma ve buna bağlı ek protokoller detaylı şekilde ele alındı. Ayrıca, önümüzdeki dönemde imzalanması planlanan İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolü üzerine kapsamlı istişarelerde bulunuldu.

Başbakan Üstel, temaslarının ardından yaptığı değerlendirmede, her iki görüşmenin de son derece samimi, yapıcı ve karşılıklı güven temelinde gerçekleştiğini ifade etti. Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkilerin finansal bir çerçevenin çok ötesinde, Kıbrıs Türk halkı açısından yaşamsal bir nitelik taşıdığını vurgulayan Üstel, “Bu ilişki karşılıklı sevgiye, saygıya ve ortak tarih bilincine dayanmaktadır. Bu güçlü bağları zedelemeye dönük hiçbir girişim amacına ulaşamayacaktır” dedi.

Başbakan Üstel, iki ülke arasındaki iş birliğinin güvenlikten altyapıya, ekonomiden dijital dönüşüme kadar her alanda artarak devam edeceğini belirterek, “Anavatan Türkiye ile omuz omuza, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni daha güçlü bir geleceğe taşımakta kararlıyız” ifadelerini kullandı.