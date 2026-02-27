Avrupa İzci Örgütü Üyesi Serhat Bayar tarafından verilen bilgiye göre, Bayar’ın, birçoğu hayatını kaybetmiş eski izcilerin ve gazeteci Hüseyin Çakır’ın arşivinden yaptığı araştırmalarla hazırladığı 5’inci kişisel sergisinin açılışı pazartesi günü saat 18.00’de yapılacak. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın da açılışına katılması beklenen sergi, 5 Mart tarihine kadar 10.00-17.00 saatleri arasında gezilebilecek.

-Bayar

Avrupa İzci Örgütü Üyesi Serhat Bayar, serginin, Kıbrıs Türk izcilik tarihine ışık tutacağını belirterek, sergideki fotoğrafların çekildiği yıllarda izciliğin Kıbrıs’ta altın çağlarını yaşadığını ifade etti. O dönemden sonra yanlış izcilik politikaları yüzünden izciliğin ivme kaybettiğini ve izcilik felsefesinden uzaklaşıldığını kaydeden Bayar, serginin, hayatta olmayan ve Kıbrıs Türk toplumunun varoluş mücadelesinde önemli görevler üstlenen eğitimci izciler ve izciliğe gönül vermiş tüm kişilere bir vefa borcu olduğunu vurguladı.

117 yıldır izciler, toplumlara hizmet edip, dünya çapında olumlu bir etki oluştururken, izcilik anlayışının, “üniforma giydirmek, tören yapmak ve slogan ezberlemek” olmaması gerektiğini ifade eden Bayar, “Çünkü izcilik bir disiplin hareketi değil bir değerler eğitimidir. Bu yüzden izcilik ruhunun doğru şekilde kullanılması gerekmektedir” dedi.

Sergide ayrıca, yaşamını izciliğe adayan ve İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth tarafından “İmparatorluk Madalyası” ve İngiltere Seçkin İzci ödülü ile ödüllendirilen Uluslararası İzci Komiseri Celal İzcibayar, kendi yazdığı “Bir Dünya” isimli kitabını imzalayacak ve izcilikteki 80’inci yılını kutlayacak.