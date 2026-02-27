Yedikonuk’ta, Yudi bölgesindeki karavan alanında bir şahsa ait karavanda çıkan yangın, prefabrik yapıya da sıçrayarak hasara yol açtı.

Polisten verilen bilgiye göre, yangın dün saat 11.00 sıralarında karavanda takılı güneş enerji sisteminin elektrik aksamlarının kısa devre yaparak alevlenmesiyle başladı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, karavan ve içindeki tüm eşyalar tamamen yandı.

Yangının başka bir prefabrik yapıya da sıçraması sonucu yapıya ait sandviç paneller, plastik su deposu, güvenlik kamerası, buzdolabı, güneş enerji sisteminin inventer cihazı, elektrik aksamları ve mutfak dolapları da yandı.

Polisin yangınla ilgili soruşturması sürüyor.