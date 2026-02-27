Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile görüştü.
Erhan Arıklı, fiber protokolüne ilişkin gelişmeler hakkında Cumhurbaşkanı Erhürman’a bilgi verdiğini belirterek, tarafların pozisyonlarını aktardığını söyledi.
Arıklı, sosyal medya paylaşımında, Cumhurbaşkanı’nın Meclis tutanaklarını inceleterek konuya ilişkin rapor hazırlatacağını ve meselenin anayasal boyutunu değerlendireceğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı’nın 15 gün içinde karar vereceğini söylediğini aktaran Arıklı, görüşmenin faydalı geçtiğini kaydetti.