Türk Maarif Koleji’nde (TMK) “Kıbrıs Günü – Gadefini Al da Gel” etkinliğine katılan Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, “Bizim gurur duyacağımız bir kültürümüz, çok güzel bir ülkemiz var; biz her şeyi yapabiliriz.” dedi.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, TMK Çevre Kulübü’nün daha az tüketen ve çevre bilinci yüksek gençler yetiştirme hedefiyle bu yıl dördüncüsünü düzenlediği etkinlikte öğrencilere hitap eden Cumhurbaşkanı Erhürman, TMK mezunu olarak böyle bir etkinlikte öğrencilerle bir arada bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Konuşmasında, TMK’nın çok değerli bir okul olduğunu ve okulun çok değerli isimler yetiştirdiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erhürman, “Biz, her şeyi yapabiliriz. Bu konuda hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Çünkü bu halka ve en çok da size güveniyorum. Kültürümüzü yaşatmak konusunda kulübünüz ile birlikte ortaya koyduğunuz bu çaba çok değerlidir. Kıbrıs Türk halkı olarak gurur duyulacak bir kültürümüz var. Sizler de bununla her zaman gurur duyun. Kıbrıslı Türk olmaktan hep gurur duyacağız. Bu ülkeyi bizden çok daha iyiye taşıyacağınıza eminim. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum.” dedi.

Konuşmasının ardından öğrencilerle bir araya gelerek sohbet eden ve fotoğraf çektiren Cumhurbaşkanı Erhürman, etkinliğin sonunda öğrencilerle birlikte folklor oynadı.