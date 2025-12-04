Politis ve diğer gazeteler, konunun görüşmesinin bugün tamamlanacağını yazdı.

Gazete, Türkiye’nin, 4’üncü Devletlerarası Davasının devamında ise 2024 yılında, kayıp ve mahsur yakınlarına tazminat ödemesine yönelik karar alındığını belirtirken konseyde Türkiye’yle "bir savaş verilmekte olduğunu" kaydetti.

Türkiye’nin Taşınmaz Mal Komisyonu’nun rolü ve çalışmasının tanınması talebinin buluduğunu, Rum hükümetinin ise, bazı unsurların netleşmesi adına AİHM’e mektup gönderilmesini istediğini belirten gazete, kararın yarın verilme ihtimalinin de olduğunu aktardı.

Gazete, her iki durumda da Bakanlar Komitesi’nde 3’te 2’lik çoğunluğun gerektiğini belirtirken, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın konuya ilişkin açıklamalarını geniş şekilde yansıttı.

Fileleftheros gazetesi ise haberini: “Avrupa Konseyi’nin Bugün ‘Komite’ ve ‘Maraş’ İçin Karar Vermesi Bekleniyor” başlıkları altında okuyucusuna aktardı.