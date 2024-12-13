Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türkiye'de yaşayan vatandaşların Ada turizmi için yeterli olduğunu belirterek, "Yeter ki biz iki kardeş ülke olan KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti insanları olarak birbirimize sahip çıkalım." dedi.

AA muhabirine açıklamada bulunan Ataoğlu, 85 milyonluk Türkiye nüfusunun 13 milyonun yurt dışına seyahat ettiğini fakat yarım ila 1 saatlik bir mesafede bulunmasına karşın KKTC'nin yeteri ilgiliyi görmediğini ve Türkiye'den gelecek talebi arttırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ataoğlu, Türkiye'den KKTC'ye gerçekleştirilen ziyaret oranının düşük olduğunu söyleyerek, "Yeter ki biz iki kardeş ülke olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti insanları olarak birbirimize sahip çıkalım." ifadesini kullandı.

Türkiye'de yaşayan vatandaşların KKTC'ye daha fazla ziyaret gerçekleştirme amacıyla başlatmış oldukları yeni uçak şirketlerinin devreye girmesi, deniz yollarının devreye girmesi gibi konularda TÜRSAB'la görüş alışverişleri gerçekleştirdikleri bilgisini paylaşan Ataoğlu, şöyle devam etti:

"Hepimiz sorunun ve eksiklerin neler olduğu biliyoruz ve bu da doğru adım atmamıza vesiledir. Yapmış olduğumuz bu görüşmede biz daha sorunlarımızın neler olduğunu söylemeden TÜRSAB ailesi tarafından bunların bilinmesi, birlikte yapmış olduğumuz ortak çalışmanın çok daha hızlı sonuçlar vereceğinin göstergesidir."