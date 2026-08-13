Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’nın turistik konaklama tesislerinin desteklenmesine yönelik hazırladığı hibe programı Bakanlar Kurulu tarafından onaylandı. Sektöre toplam 36 milyon TL kaynak aktarılacak.

Turizm sektörünün sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi, konaklama tesislerinin desteklenmesi ve turizmde hizmet kalitesinin korunmasına yönelik hazırlanan hibe desteği Bakanlar Kurulu’ndan geçti.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı tarafından hazırlanan önerge kapsamında, belirlenen kriterleri karşılayan turistik konaklama tesislerine toplam 36 milyon TL hibe desteği sağlanacak.

Program kapsamında, Bakanlıktan 2025 ve/veya 2026 yılına ait İşletme ve Sınıflandırma belgelerini 1 Ekim 2026 tarihinden önce almış, 2026 yılına ilişkin geceleme ve konaklayan kişi sayılarını Turizm Planlama Dairesi’ne bildirmiş ve bünyesinde şans oyunu salonu bulunmayan turistik konaklama tesisleri destekten yararlanabilecek.

Hibe programıyla, turizm sektöründe faaliyet gösteren ve şans oyunları gelirinden yararlanmayan konaklama tesislerinin desteklenmesi, işletmelerin sürdürülebilirliğine katkı sağlanması ve turizm sektöründeki ekonomik hareketliliğin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararın özellikle şans oyunları geliri bulunmayan konaklama işletmeleri açısından önemli bir destek olduğunu belirtti.

Ataoğlu, turizmin yalnızca büyük ölçekli tesislerden ibaret olmadığına dikkat çekerek şunları kaydetti:

“Ülke turizmini bir bütün olarak ele alıyoruz. Otellerimizin yanı sıra pansiyonlarımız, turistik konutlarımız ve yöresel evlerimiz de turizm sektörümüzün önemli bir parçasıdır. Özellikle şans oyunu salonu bulunmayan ve faaliyetlerini doğrudan konaklama ve turizm hizmetleri üzerinden sürdüren tesislerimizin desteklenmesini önemsiyoruz. Amacımız, bu işletmelerimizin ayakta kalmasına katkı sağlamak, turizm faaliyetlerinin ülkemizin farklı bölgelerine yayılmasını teşvik etmek ve küçük ölçekli işletmelerimizi de turizm ekonomisinin daha güçlü bir parçası haline getirmektir.”