KKTC Havalimanı’ndaki yolcu sayısının Ocak- Kasım 2024 döneminde, bir önceki yıla göre yüzde 21.14, aynı dönemdeki uçak sayısında ise yüzde 14.85’lik artış meydana geldiği açıklandı.

2023 yılının 11 ayında eski Havalimanı’nı 3 milyon 637 bin 741 yolcunun kullandığı; bu sayının yeni Havalimanı’nın açılmasıyla 2024’ün aynı döneminde 4 milyon 406 bin 672’ye yükseldiği belirtildi. 2023’ün ilk 11 ayında Havalimanı’nı 24 bin 319 uçak kullanırken, 2024’de bu rakam 27 bin 931'e çıktı.

Ocak ile Kasım 2023’e kadar eski Havalimanı’nı 24 bin 319 uçak kullanırken, 2024’ün aynı döneminde bu rakam yüzde 14.85 artış göstererek 27 bin 931’e yükseldi.