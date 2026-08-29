2026 yılının ilk 6 aylık dönemine ait turizm verileri açıklandı. Turizm Planlama Dairesi’nden alınan verilere göre, Haziran 2026 itibarıyla ülkeye giriş yapan toplam ziyaretçi sayısı 1 milyon 120 bin 298 olarak gerçekleşti.

Gelen ziyaretçilerin konaklama tercihlerinde ise turistik tesisler dışında kalan yerler öne çıktı. Toplam ziyaretçilerin 541 bin 440'ı turistik tesislerde konaklamayı tercih ederken, 578 bin 858 kişi ise tesis dışındaki adreslerde (ev, akraba yanı vb.) kaldı.

ZİYARETÇİ SAYISINDA TÜRKİYE AÇIK ARA LİDER

Ülkeye giriş yapanların büyük çoğunluğunu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları oluşturdu. İlk 6 ayda Türkiye’den gelen 1 milyon 70 bin 430 kişinin 534 bin 746'sı turistik tesislerde konaklarken, 535 bin 684'ü tesis dışı konaklama yaptı.

Üçüncü ülkeler arasında ise ilk sırayı 8 bin 985 ziyaretçi ile İran aldı. İran’ı sırasıyla şu ülkeler takip etti:

Pakistan: 6 bin 960 kişi

Türkmenistan: 5 bin 881 kişi

Kazakistan: 5 bin 243 kişi

Azerbaycan: 3 bin 922 kişi

OTEL TERCİHİNDE LÜBNAN VE SUUDİ ARABİSTAN ZİRVEDE

Gelen ziyaretçilerin turistik tesisleri kullanma oranlarına bakıldığında en yüksek oran Lübnan ve Suudi Arabistan'dan gelen turistlerde görüldü:

Lübnan’dan gelen 788 kişinin 772’si (%98) turistik tesislerde konakladı.

Suudi Arabistan’dan gelen 199 kişinin 162’si (%81) otelleri tercih etti.

Bazı Ülkelerden Gelenler Otellerde Kalmadı

Açıklanan verilere göre; Afganistan (129), Bangladeş (2.047), Filistin (600), Kuveyt (86), Somali (215), Suriye (868) ve Yemen’den (306) gelen ziyaretçilerin hiçbirinin kayıtlara geçen turistik tesislerde konaklamadığı görüldü.