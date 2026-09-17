Lord's Palace Hotels Resorts, fuarı yeni iş birlikleri geliştireceği stratejik bir buluşma platformu olarak değerlendirirken, bölgenin turizm ekonomisine katkı sağlayacak projelerini de ilk kez kamuoyuna sunacak.

Kuzey Kıbrıs'ın öncü turizm markalarından Lord's Palace Hotels Resorts, fuarda otel portföyü ve grup bünyesinde faaliyet gösteren RC Tur Rota Kıbrıs ile yer alarak uluslararası iş ortakları, yatırımcılar, tur operatörleri ve sektör profesyonelleri ile bir araya gelecek.

Lord's Palace Hotels Resorts, fuar kapsamında büyüme stratejisini, yatırım vizyonunu ve değişen turizm dinamiklerine yönelik geliştirdiği yaklaşımı paylaşacak. Marka, yeni iş birliklerinin geliştirilmesi, uluslararası pazarlardaki etkinliğinin artırılması ve Kuzey Kıbrıs'ın yüksek katma değerli turizm destinasyonu olarak konumunun güçlendirilmesine yönelik hedeflerini sektör temsilcileri ile paylaşacak.

Fuarın öne çıkan gündemlerinden biri de grubun yeni yatırımı Lord's Palace Lagoon Hotel olacak. 2026 yılının son çeyreğinde hizmete açılması planlanan 1.100 yatak kapasiteli proje, modern mimarisi, üst segment konaklama anlayışı ve yenilikçi yaşam konsepti ile sektör profesyonellerine tanıtılacak. Yeni yatırım, markanın yerelden globale ilkesi ile sektörde yarattığı güveni, bölgenin uluslararası rekabet gücünü artırmaya yönelik uzun vadeli yatırım yaklaşımını ve büyüme kararlılığını ortaya koyacak.

Güçlü marka yapısı, nitelikli hizmet anlayışı ve sürekli yatırım vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Lord's Palace Hotels Resorts, İstanbul Turizm Fuarı'ndaki katılımıyla uluslararası pazarlardaki etkinliğini daha da artırmayı, stratejik iş birliklerini genişletmeyi ve Kuzey Kıbrıs turizminin küresel ölçekteki değerine katkı sağlamayı hedefliyor.