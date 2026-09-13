FoodinLife ve Creative People Talks & Hospitality Awards 2026, “İlham Veren İnsanlar” Temasıyla üçüncüsü gerçekleştirilen ödül töreninde Net Holding Yönetim Kurulu Üyesi Reha Arar’ı da ödüle layık gördü.

FoodinLife ve Sözen Group tarafından düzenlenen Creative People Talks & Hospitality Awards 2026, Swissôtel The Bosphorus Istanbul’da üçüncü kez gastronomi ve ağırlama sektörünün önde gelen isimlerini aynı çatı altında buluşturdu. “İlham Veren İnsanlar” temasıyla gerçekleşen gece; sektöre yön veren profesyonelleri, yaratıcı fikirleri, emeği ve ilham veren başarı hikâyelerini odağına aldı.

Gastronomi ve hospitality sektöründe yaratıcılığı, vizyonu ve ilham veren başarı hikâyelerini görünür kılmak amacıyla FoodinLife ve Sözen Group tarafından hayata geçirilen Creative People Talks & Hospitality Awards, Net Holding Yönetim Kurulu Üyesi Reha Arar’ı da ödüle layık gördü.

NET Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Gurme & Yazar Reha Arar’a ödülünü Sözen Group CEO’su Gökmen Sözen takdim etti.