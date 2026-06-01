2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan Türkiye A Milli Futbol Takımımız, ilk provasına İstanbul'da çıktı. Bizim Çocuklar, FIFA 2026 hazırlıkları kapsamında Kuzey Makedonya'yı ağırladı.

Chobani Stadı'nda oynanan mücadeleyi A Milliler 4-0 kazandı.

İlk düdükle beraber baskı yapan A Milli Takımımız 2. dakikada Orkun Kökçü'nün golüyle 1-0 öne geçti. Ay yıldızlılar 16. dakikada Can Uzun'la farkı ikiye çıkardı ve ilk yarıyı milliler 2-0 öne kapattı.

İkinci yarının 53. dakikasında ise Deniz Gül, farkı 3'e çıkardı. 70. dakikada ise Barış Alper Yılmaz maçın sonucunu belirleyen golü kaydetti.

Türkiye A Milli Takımı, Dünya Kupası öncesi ikinci hazırlık maçında ise 7 Haziran Pazar günü ABD'nin Florida eyaletinde Venezuela ile karşılaşacak.