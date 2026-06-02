Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 30-31 Mayıs 2026 tarihlerinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi.

KTFF BTM Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

1 Maç: Adnan Biçek (Sinde ASK), Gökdeniz Bayraktar, Kaan Cingöz (Serdarlı), Salih Dağlar Eslek (Serdarlı GB), Taylan Denizci (Akçay SK), Türkay Rifat Tokmak (Korkuteli GD)

3 Maç: Hasan Yerdelen (Doğancı), Oben Kuzey Kaya (Boğaziçi SK), Tuğan Can Giray (Yedidalga )

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ

3 Maç: Derviş Kasap (Doğancı SK), Gökhan Morkaya (Yedikonuk SK), Kemal Uçaner (Gayretköy GSK)

1 Maç:Kemal Aktu (Yenişehir SK), Yunus Yılmaz (Korkuteli GD)

1 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Ali İmam (Ali Can Gül SAD), Hasan Emre Akdeniz (Korkuteli GD), Murat Erişik (Çamlıbel SKD), Mustafa Gül (Gayretköy GSK), Osman Seyhan (Atoll Kayalar SK), Soyer Akbaş (Serdarlı GB)