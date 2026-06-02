Mutluyaka Hilal Spor Kulübü’nün, Korkuteli GD – Mutluyaka HSK takımları arasında 24991 maç numarasıyla 30.05.2026 tarihinde Dörtyol Adem Nural Stadı’nda oynanan Digiturk Kıbrıs BTM 2. Ligi 5. Grup müsabakasına ilişkin itiraz dilekçesi ve müsabaka isim listeleri incelenmiş olup; Korkuteli GD takımının, müsabaka isim listesine Bölgesel Terfi Müsabakaları 2’nci Ligi Statüsü’nde belirtilen kontenjanı aşacak şekilde 6 oyuncu yazması nedeniyle, BTM Statüsü’nün 2/12 maddesi uyarınca hükmen yenik sayılmasına ve müsabakanın Korkuteli GD: 0 (Sıfır) – Mutluyaka HSK: 3 (Üç) skoru ile tescil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

2. Çamlıbel Spor Kulübü’nün, Akdeniz KSD – Çamlıbel SKD takımları arasında 24963 maç numarasıyla 23.05.2026 tarihinde Akdeniz Mustafa Güneralp Stadı’nda oynanan Digiturk Kıbrıs BTM 2. Ligi 3. Grup 1. hafta müsabakasına ilişkin itiraz dilekçesi ve müsabaka isim listeleri incelenmiş olup; Akdeniz KSD takımının 29 yaş üstü oyuncu kriterine aykırı hareket etmesi nedeniyle, BTM Statüsü’nün 2/11 maddesi uyarınca -1 (eksi bir) puan cezası ile cezalandırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

3. Akdeniz KSD Kulübü’nün, Akdeniz KSD – Çamlıbel SKD takımları arasında 24963 maç numarasıyla 23.05.2026 tarihinde Akdeniz Mustafa Güneralp Stadı’nda oynanan Digiturk Kıbrıs BTM 2. Ligi 3. Grup 1. hafta müsabakasına ilişkin itiraz dilekçesi ve maç raporları incelenmiş olup; itiraz edilen oyunculardan Mustafa Akkuş’un doğum tarihinin 10 Şubat 2005 olduğu tespit edilmiştir. BTM Statüsü’nün 2’nci maddesinin 5’inci fıkrası tahtında yapılan değerlendirmede, genç ve 300 dakikadan az süre alan oyuncuların oynatılmasının murat edildiği açıkça anlaşılmaktadır. Bu nedenle, Akdeniz KSD Kulübü’nün itirazının reddine oy birliği ile karar verilmiştir.

4. Akçay SK – Doğancı SK takımları arasında 24941 maç numarasıyla 30.05.2026 tarihinde Doğancı Emek Stadı’nda oynanan müsabakaya ilişkin hakem raporu ve Akçay SK’nın itiraz dilekçesi değerlendirilmiş olup; Doğancı SK takımının devre arasında yaptığı oyuncu değişikliğini hakeme bildirmediği hakem raporundan tespit edilmiştir. Doğancı Spor Kulübü’nün, Disiplin Talimatı’nın 35/1 ve 46’ncı maddelerine aykırı hareket etmesi nedeniyle, 10.000 TL (On Bin Türk Lirası) para cezası ile cezalandırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.