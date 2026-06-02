KKTC A Milli Futbol Takımı’nın da yer alacağı CONIFA Avrupa Şampiyonası’nın basın toplantısı gerçekleştirildi. Como şehrinde yer alan ve katılımcı 6 kulübün temsilcilerinin yanı sıra CONIFA yetkilileri ve yerel belediye ile sponsorların da yer aldığı basın toplantısında, turnuvaya özel olarak üretilen kupanın tanıtımı da gerçekleştirildi.

BASIN TOPLANTISI CANLI YAYINLA BİRÇOK ÜLKEDE GÖSTERİLDİ

CONIFA Avrupa Başkanı Alberto Rischio’nun tanıtım sunumu ile başlayan basın toplantısında, turnuva organizatörleri de detaylı bilgiler verdi. Gerçekleştirilen canlı yayınla da basın toplantısı başta İtalya olmak üzere birçok ülkede de canlı olarak yayınlandı.

KKTC Milli Takımlar Sorumlusu Hüseyin Ekmekçi, milli takım menajeri Simay Kanan, KKTC A Milli Takım Teknik Direktörü Nazım Aktunç ve KKTC’den basın mensuplarının da yer aldığı basın toplantısında katılımcı ülke temsilcileri söz alarak, düşüncelerini paylaştı.

Ülkemiz adına bir konuşma yapan KKTC Milli Takımlar Sorumlusu Hüseyin Ekmekçi, Kıbrıs Türk futbolunun konumunu ve gerçeklerini ortaya koydu.

HÜSEYİN EKMEKÇİ’DEN “HAKSIZ AMBARGO VE SİYASET” VURGUSU

Ekmekçi, özgür bir ülkenin, siyasi kararlar nedeni ile ambargolar altında kalan ve uluslararası alanda spor yapamayan gençlerinin temsilcileri olduklarını ifade etti.

Ekmekçi konuşmasında, KKTC’nin16 takımlı süper ligi ve uluslararası sponsorları olan bir ülke olduklarını ancak adadaki siyasi durum ve haksız spor ambargosu kararları nedeni ile bugün Kıbrıslı Türk gençlerin dünyaya açılamadığını vurguladı.

“BU ORGANİZASYONU ÖNEMSİYORUZ”

“Burada olmak bizler için ayrıca dünyaya güçlü bir mesaj içeriyor. CONIFA ev sahipliğindeki bu organizasyonu önemsiyoruz” diyen Hüseyin Ekmekçi, dünyadaki her gencin ülkesi adına spor yapmasını istediklerini dile getirdi.

Siyasetin sporun önüne geçmemesinin özellikle altını çizen Ekmekçi, “Burada olmaktan son derece mutluyuz, her takıma başarılar dilerken, ülkem KKTC adına hepinize saygılarımı sunuyorum” diyerek sözlerini tamamladı.